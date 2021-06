Este martes 16 de junio, Juliana Oxenford, entrevistó a Julián Palacín Fernández, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo, quién prometió la construcción de un gigantesco teleférico de más de 100 kilómetros de recorrido con el fin de conectar todos los distrito de Lima, el cual será ’10 veces más grande que el de Bolivia’.

Al inició de la entrevista, Palacín elogió el trabajo de la presentadora de “ATV Noticias”, incluso catalogó a Juliana como “la reserva moral del periodismo”.

“Gracias Juliana, es un honor estar en tu programa, porque personalmente considero tu eres la reserva moral del periodismo peruano”, indicó.

Tras esto, Juliana Oxenford quedó sumamente sorprendida y le dijo a Juan Palacín que no es para tanto, sin dejar de agradecer los elogios.

“No no tanto, no me diga eso, le agradezco por sus palabras, solo estamos trabajando de la mejor manera”, dijo Oxenford.

“Es un sentimiento generalizado que lo comparte, muchos colegas míos, abogados me han dicho, sabiendo que vengo hoy a tu programa”, añadió Palacín.

