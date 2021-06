La modelo Angie Jibaja preocupó a sus seguidores en redes sociales al mostrarse en mal estado de salud, en cama y con síntomas de una severa gripe. La popular ‘chica de los tatuajes’ comentó que no tenía ni siquiera fuerzas para ponerse de pie.

“Estoy un poco mal de salud, mal, mal mal... no tengo fuerzas de levantarme, ni de grabar videos, ni nada”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: “solo estoy un poco mal de salud, no vayan a tomarlo como otra cosa, ya estaré mejor. Debe ser una gripe o algo así. Los amo y ya regreso con todo. Voy a seguir durmiendo”.

La modelo también aprovechó para mandarle un breve, per emotivo mensaje a sus dos hijos, Gia y Janko, quienes actualmente viven con su padre, Jean Paul Santamaría: “Extraño a mis hijos”.

Este video lo publicó un día después de la sorpresiva participación de Jean Paul Santamaría en “La VOZ”.

¿Qué pasó con los hijos de Angie Jibaja?

En marzo del 2021, la modelo Angie Jibaja perdió la custodia de sus dos menores hijos, Gia y Janko. Por esta razón, los menores viven con su padre Jean Paul Santa María y su esposa, la uruguaya Romina Gachoy.

En ese entonces, Jibaja se quebró ante sus seguidores y publicó un video donde - entre lágrimas - le pide a Santa María que le devuelva a sus hijos

“Si todo fuera tan fácil como decir (...) al susodicho (Jean Paul) ok, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte (...) Quédatelos (por los 200 mil) y yo los voy a tener (en referencia a sus hijos), me los das a mí y te olvidas de esa deuda”, señaló Jibaja con la voz quebrada en su cuenta de Instagram.

En mayo de 2021, Jibaja afirmó que sus pequeños hijos eran “maltratados psicológicamente” por Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy.

Cabe indicar que en el 2013, Santamaría negó su paternidad y dijo en ‘El Valor de la Verdad’ que los menores eran de él.

“A todos y cada uno de los que alguna vez pusieron un titular, un comentario o lo que sea refiriéndose a mí como padre o refiriéndose a los hijos de esta (como quieran llamarla) como míos, les hago saber que por el bien de la comunidad y de todos los santos cucufatos habitantes del pueblo peruano… ¡Que yo no tengo hijos!”, dijo en aquel momento.