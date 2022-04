Christian Domínguez y su pareja Pamela Franco celebraron el cumpleaños número 7 del hijo menor del cumbiambero este miércoles 30 de marzo. El pequeño fue sorprendido por su papá, quien se disfrazó de su personaje favorito, Hombre Araña.

Y Magaly Medina no pudo evitar comparar las fiestas que fueron organizadas por Karla Tarazona y Christian Domínguez con la temática del arácnido más famoso de Marvel.

“Karla se lo hizo en la casota grande que tiene junto a su nuevo esposo, había un Spiderman contratado que hacía sus piruetas, los chiquitos tenían payasitos, animadoras. Lo de Christian… Christian se disfrazó de Spiderman… o sea… lo más económico ¿no?, creo que es un bonito gesto que tu papá se disfrace de tu héroe favorito”, manifestó durante la edición de este viernes 1 de abril de “Magaly TV, La Firme”.

En esa línea, Magaly señaló que la fiesta de Karla Tarazona tuvo más presupuesto, sin embargo, destacó que el pequeño Valentino se divirtió en ambas reuniones. “El niñito se divirtió en los dos lados, había un poco más de platita, de sencillo donde Karla, pero lo interesante es que por parte de ambos padres este niño recibe la atención y el cariño”.

Finalmente, la “urraca” no pudo evitar burlarse tras ver a Christian Domínguez disfrazado de Hombre Araña. “Este Spiderman no sabe hacer ninguna acrobacia, además de bailar el gusano, no sabe hacer nada, mejor hubiera traído un muñeco o un inflable, no hace hacer nada de Spiderman, no sabe ni trepar la ventana, es que creo que nunca ha tenido esquina”, finalizó.

