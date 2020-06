Pese a que Yahaira Plasencia le dedicó todo una publicación para “cuadrarla", Magaly Medina le restó importancia tanto a su mensaje como a su carta notarial.

Y es que la “urraca” apenas se tomó un minuto al final de su programa para referirse a las fotos que Yahaira Plasencia publicó en su Instagram.

“Se la ve a ella en silla de ruedas, como me dijeron hoy día: haciéndose la vístima, ¡La vístima!” Sale así toda envalentonada, al estilo Richard Swing, ¿también tendrá padrinos?", preguntó Magaly Medina.

“Tú misma nos has llevado al error, entonces por eso pusimos en tela de juicio tu estado de salud”, aclaró la “urraca”.

“Tú misma Yahaira y te lo digo, ya que te refieres directamente a nosotros, Miami Talents dijo “today”, o sea, hoy (...) tú en tus historias de Instagram también publicitaste lo mismo, eso es inducción al error”, le dijo Magaly Medina a la “reina del totó”.

La periodista también comentó que los artistas tenían que hablar con claridad y no hacer pasar contenidos antiguos como actuales:

“Querías que la gente siguiera esta coversa y no te importó que la gente pensara que era nuevo (...) si tú haces algo, induces al error a otras personas, no te quejes después. Hay que ser claros, transparentes, directos. No dar mensajes confusos porque acá en el Perú realmente estamos hartos de los mensajes confusos”.





