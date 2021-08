Magaly Medina no pudo con su genio y se animó a bromear con la reciente pedida de mano del exfutbolista Julinho a su pareja Brenda Carvalho, quienes ya llevan una larga relación amorosa de 11 años.

Y es que la popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, se burló del hecho y comentó que espera que no pasen otros 11 años para que recién puedan realizar su boda.

“Cuando ya Brenda había perdido las esperanzas de que Julinho le de el anillo, se lo dieron”, comenzó diciendo la conductora de espectáculos.

“Ojalá que Brenda no tenga que esperar 11 años más para que se concrete esta boda. Ellos, después de 11 años, casi casi es un matrimonio. Un anillo es oficializar ante la ley lo que ya es oficial entre ellos”, agregó entre risas.

En ese sentido, Magaly Medina aprovechó el momento para dar un consejo a aquellas parejas que tienen bastantes años de relación y no se animan a dar el siguiente paso.

“El compromiso no está en los papeles, en un anillo. Tú te comprometes con esa persona a serle fiel, amarla y respetarla, ese es el compromiso básicamente. Lo otro es papeleo. Lo otro no garantiza nada, porque puedes firmar un papel y tener una pareja que no siente compromiso con tu relación y nunca te va respetar, por eso vienen las infidelidades y lo demás”, finalizó.

