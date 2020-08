La periodista Magaly Medina se burló de Michelle Soifer y su pareja Giuseppe Benigni al enterarse que ella le puso su GPS a su pareja para saber qué hace y dónde está.

Magaly Medina cuestionó la actitud de Michelle Soifer, pues para ella, el venezolano Giuseppe Benigni no haría nada. “Pero yo no sé por qué le pone GPS si el principito gran cosa no hace”, dijo en su programa “Magaly TV La Firme”.

“Si el principito lo que hace es pasear al perro, es una de las cosas que hace y en lo que la ayuda, ¿Para qué necesita ponerle el GPS?”, agregó “la urraca” Magaly Medina.

Magaly Medina agregó que otra de las cosas que hace es cargarle las carteras, para lo cual no necesita Michelle Soifer saber dónde está su pareja.

“Además le carga las carteras y las bolsas y cuando lo hace está con ella, no necesita GPS. Parece que eso es a lo que se dedica. La otra parte del tiempo se la pasa haciendo Tik Toks”, finalizó.

Pone GPS

“Yo soy recontra celosa, recontra. Amiga tú debes saber lo que es el life 360. Yo tengo un app donde por seguridad, por su seguridad, le he dicho que se lo baje”, contó Michelle Soifer.

Además, la chica reality reveló que con este aplicativo lo sabe todo, al parecer, para evitar alguna infidelidad. “Le he dicho que se lo baje para que se ponga ahí y ahí yo sé dónde está, cuánto tiempo se quedó ahí, si salió, ahí se sabe todo”.

Magaly Medina se burla de Michelle Soifer por ponerle GPS a su novio

