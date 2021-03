Magaly Medina decidió pronunciarse sobre las últimas acusaciones que hizo Toño Centella, quien acusó a la conductora de “mala persona” por referirse siempre a la pérdida de su peso tras la operación de manga gástrica a la que se sometió.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ mencionó que sus comentarios siempre eran en son de preocupación por la salud del cantante y no por molestarlo, ni mucho menos atentar contra él.

“Nos preocupamos por ti Toño, porque te vemos desmejorado. Te has sometido a una operación de manga gástrica que no es cualquier operación. Has tenido covid, estás trasnochando, te vemos siempre bebiendo... Entonces si una persona no se cuida, pues lo más probable es que le venga alguna complicación”, dijo la presentadora.

