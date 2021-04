Magaly Medina y Angie Jibaja protagonizaron una fuerte pelea en pleno programa en vivo, cuando la conductora le preguntó a la modelo cuándo había sido la última vez que había consumido drogas.

En ese momento, la popular ‘chica de los tatuajes’ no dudó en mandarle su ‘chiquita’ a la popular ‘Urraca’. “Pucha, no me acuerdo, ¿te puedo preguntar eso a ti?”, dijo de manera sarcástica.

“No puedes tratar de salvar a alguien que no quiere salvarse. Lo he dicho abiertamente. Yo estuve casada con un adicto. Es fuerte, pero yo no he desperdiciado mi vida por las drogas. A mí nadie me ha baleado”, respondió la periodista evidentemente molesta.

“No escupas al suelo que te pueda caer. Gracias a Dios que no te han baleado”, contraatacó Jibaja. “No compares tu vida con la mía. Porque somos diferentes”, finalizó diciendo Magaly.

