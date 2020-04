Magaly Medina comentó sobre el comunicado que la familia de Angie Jibaja lanzó tras el ataque que sufrió de parte de Ricardo Márquez Michieli (75) el último viernes en pleno toque de queda.

Antes de comentar, la “urraca” aclaró que es una persona empática pero resaltó que Angie Jibaja ha tenido muchas oportunidades de recuperarse: “A mí lo que me llama la atención de este comunicado -y no quiero que me digan que no soy empática, soy empática- pero creo que si hay una persona que ha tenido todas las oportunidades de rehabilitarse, de crecer, de recuperar a sus hijos, todas las oportunidades que se han dado; es Angie Jibaja".

Asimismo, Magaly Medina criticó que la familia de Angie Jibaja no sea sincera al pedir dinero para pagar la deuda con la clínica San Pablo:

"Yo no sé por qué la familia y los amigos más cercanos siguen hablando solo de una parte de su enfermedad, por qué tiene esta enfermedad y por qué está con depresión. También tendrían que ser claros, honestos y transparentes y aceptar que ella a lo largo de los años ha tenido un problema con las drogas”, señaló.

En ese sentido, la “urraca” señaló que Angie Jibaja no perdió a sus hijos por sufrir de bronquiectasia, sino de por su adicción a las drogas: “¿Cuál enfermedad la ha llevado a perder su casa, sus hijos, su familia, su trabajo, ¿la bronquiectasia? ¿Me están diciendo eso? ¡Por favor! Si queremos apelar a la sensibilidad de las personas, al buen corazón, a la generosidad de la ciudadanía, seamos sinceros señores, familia de Angie Jibaja, seamos transparentes”.

Y es que según la periodista, la familia de Angie Jibaja pide colaboración con mentiras mientras la situación de muchos peruanos es complicada debido a la pandemia del coronavirus:

“En estos momentos hay familias que no tienen qué llevar a su mesa, no tienen un pan para comer, hay gente que está saliendo a pedir limosna, a pedir pan, a pedir algo para comer. Y ustedes nos están pidiendo que toda la ciudadanía ayudemos a Angie a pagarle la clínica porque la baleó un amigo suyo en una noche donde por lo menos, alcohol hubo. ¿Saben qué? Somos solidarios los peruanos, muy solidarios, y no quiero decir que ella se haga cargo de sus problemas, pero en la medida que ella no madure, no crezca y no asuma las responsabilidad que tiene para con su vida, para con sus hijos, para los que dependan de ella, realmente estamos mal”.

