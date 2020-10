Magaly Medina se pronunció sobre Daniela Darcourt de quien dijo que está desatada y mostrándose en sus redes sociales de una forma que antes no lo hacía. Esto a razón porque realiza TikTok de alto calibre e incluso habla sin ningún filtro y dice las cosas sin anestesia.

“Daniela no necesita hacer TikTok y dársela de bailarina. Está usurpando una personalidad que no le conocíamos. Se muestra de otra manera, no se que le pasa. Ahora está haciendo unos TiToks bastante subidos de tono que a veces cae en la vulgaridad y me asombra”, señaló.

Para la periodista. lo que viene haciendo Darcourt no lo necesita para su carrera. “Ella no tiene la necesidad de mostrarse mismo catálogo como lo hacen algunas (artistas). Daniela tiene su talento en la voz que es extraordinaria. No debe dársela de bataclana, no es lo suyo a menos que esté tratando de conseguir novio. Parece que estar sola le ha afectado, porque de Yahaira lo entendemos, porque lo hace bien”, expresó Medina.