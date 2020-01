La popular conductora de espectáculos Magaly Medina, se destapó frente a las cámaras de Día D y no tuvo reparos en referirse a los últimos ‘ampays’ emitidos por su programa “Magaly TV, la firme”.

“Yo no lo hago para destruir sus carreras, lo hago porque me parece un mal comportamiento. No lo hago con un afán moralista, ni para tildar a alguien de tramposo, que eso lo diga la gente, su mujer. Lo entretenido está porque a todos nos gusta ver las debilidades del resto, nos encanta ver que los demás son humanos igual que uno”, expresó.

Recordemos que en los últimos dos meses, la conductora ha venido ampayando a cinco futbolistas nacionales en situaciones un tanto comprometedoras. Entre ellos se encuentran: Pedro Gallese, Carlos Ascues, Jean Deza, Carlos Zambrano y Christian Cueva.

“Quien destruye el hogar no es la persona que te ve y te graba y lo pasa en televisión. Quien destruye su hogar es la persona que no sabe respetar a su esposa y su familia y lo primero que hace es trampear”, explicó la periodista.

Casi por finalizar el reportaje, la popular ‘Urraca’ se refirió al enfrentamiento que tiene hace muchos años con el futbolista Paolo Guerrero, y cuenta que cuando pasó el problema del dopaje, de cierta forma se alegró.

“Cuando le sucede lo del dopaje y le da positivo... Yo no guardo rencores, no soy una persona que odia a nadie, pero me salió un ¡Salud!, fue espontáneo, tampoco voy a ponerme triste. Sí, me alegré y dije: ‘ahora vas a ver lo que se siente que te hagan sentir culpable cuando realmente no lo eres’”, finalizó diciendo.