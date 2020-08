La conductora de espectáculos, Magaly Medina, no tuvo problema en comentar sobre el drástico cambio físico que ha tenido Micheille Soifer tras haberse sometido a la operación de la manga gástricas, con lo que ya va bajando cerca de 26 kilos.

Y es que para la popular ‘Urraca’, la chica reality ya no se ve saludable debido a que está demasiado delgada. Asimismo, aseguró que ha perdido sus distintos atributos como sus piernas anchas, a las que ahora calificó como “palitos de chifa”.

“Nunca fue una persona delgadísima, pero era una mujer que tenía lo suyo. Tenía buenas piernas, pero ahora esa pérdida de peso y masa muscular, es algo que el médico que la operó debería estar preocupado. Ahora es pura extensión y bubbies. Tiene una tremenda cabezota y miren el cuerpito como se le ha adelgazado”, manifestó.

“Es cierto que ella tenía un peso que no le gustaba para la televisión, un sobrepeso que no la hacía sentir bien, pero ahora está tan flaquita que no se le ve saludable”, agregó preocupada.

Por último, la figura de ATV aconsejó al público a analizar bien si necesitan de este tipo de intervenciones quirúrgicas, ya que en muchos casos se puede bajar de peso con una buena alimentación y ejercicios.

“Yo siempre digo si es que verdad lo necesitaba, sino podían haber adelgazado con otros métodos menos invasivos. Ellos deberían ser vigilados de repente con un nutricionista que controlen que se sienten bien”, precisó.

