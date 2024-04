Magaly Medina considera que Marcelo Tinelli debería defender a Milett Figueroa luego de que la prensa argentina lanzara fuertes calificativos contra la actriz peruana.

En ese sentido, a la periodista le sorprende también que la peruana no se defienda de las fuertes críticas de los programas argentinos.

“ Yo creo que decirle trepadora, no solo una vez en televisión nacional, es desacreditarla públicamente y Tinelli no hace absolutamente nada para parar eso ”, manifestó Medina.

Luego, la ‘Urraca’ añadió lo siguiente: “ Ahí quien tiene que salir como el hombre, como el protector es Marcelo Tinelli si ella le interesara un poquito pero al parecer no le interesa. Ella ni siquiera se defiende. Defiéndete sola si Marcelo ya no la va a defender”.

“ Qué feo es estar con un hombre que no te protege ni te defiende (…) ¿apara que tienes alguien que llamas mi novio si no te protege?. Ahí no hay nada que hacer. Amiga date cuenta hay que decirle como a otras ”, finalizó.

Helmut Lindner, representante de Milett Figueroa, aseguró que el romance entre su hermana y Marcelo Tinelli “está mejor que nunca” y señaló que el público no debería prestar atención a los comentarios de los opinólogos y las noticias falsas.

“Te puedo decir que la relación de Milett y Marcelo está muy bien, mejor que nunca, la razón por la que están en lugares distintos es por trabajo”, declaró Helmut para Trome.

“Siempre habrá opinólogos que por una u otra razón se toman atribuciones que no les corresponde, así es este medio”, añadió.

