Magaly Medina decidió aclarar los comentarios que hizo días atrás sobre el rostro de Gisela Valcárcel. En su último programa, la “urraca” comentó que no quiso insultar a la “señito” sino recomendarle que se haga un procedimiento no invasivo en el rostro.

“Cuando la vi en sus presentaciones en vivo dije ‘qué machucadita que está, le voy a presentar a mi doctora, le voy a recomendar a mi doctora’”, comentó la periodista.

Según Magaly, nunca recomendó a Gisela Valcárcel que acuda a un cirujano sino a un médico estético, es decir, que no hay necesidad de ser operado.

“Yo quiero aclarar esto: mi doctora, la doctora mía de cabecera, no es una cirujana. Cuando hacía el programa ‘”La purita verdad” la llevé y la presenté para que todos vieran lo que yo me hacía. Cirujana plástica, cirujano plástico de cabecera, no tengo. El día que tengo un cirujano plástico que me opere por primera vez la cara, se los voy a recomendar a todos. Yo tengo una doctora que es médica estética, una especialidad que no hay en el Perú, que es no invasiva, no te llevan al quirófano, no te operan”, manifestó la “urraca”.

Incluso, Magaly Medina recordó que Gisela Valcárcel tiene su misma edad y no debería estar tan “maltratada”: “Necesita una médico estética buena para que le arregle su cara que se le ve bien maltratadita. Fue un consejo de mujer a mujer, de buen corazón porque tenemos la misma edad. ¿Por qué ella se va a ver tan machucada si también tiene 57 como yo?”.

