La periodista Magaly Medina se mostró consciente en que las personas fallecidas fueron irresponsables al asistir a una discoteca en Los Olivos en pleno toque de queda y durante el estado de emergencia por el coronavirus o Covid-19, sin embargo, también cuestionó el proceder de la policia.

Según Magaly Medina, las intervenciones policiales no deben hacerse como si se tratara de intervenciones a prontuariados o a bandas criminales.

“¿Cumplieron todos los protocolos? Yo soy una gran defensora de la policía, pero ¿se debe intervenir como si todos los narcos estuvieran ahí, cómo se hace cuando hay bandas criminales? Eran gente que estaban en la ilegalidad, pero todos merecemos el mismo trato, los mismos derechos humanos cuando nos intervienen”, dijo Magaly Medina en su programa.

Además, la “urraca” calificó el operativo de la policía como una estampida mortal. “Cuidado, pero siempre debemos respetar la vida humana, cómo un operativo policial nos puede causar 13 vidas. No se puede hacer un operativo policial y causar una estampida mortal, porque fue mortal, 13 personas”.

“¿La policía tuvo un protocolo? ¿Cuál es el protocolo cuando nuestros derechos están restringidos? No me estoy yendo contra la policía solo me estoy haciendo preguntas que debemos hacerlos. Cuidado, hay 13 muertos. Este es el país donde se le echa la culpa al más débil”, agregó la periodista.

Magaly Medina cuestiona protocolo de la policía durante intervención en discoteca de Los Olivos-ojo

