No la suelta para nada, Magaly Medina no tuvo piedad con Janet Barboza a quien la sepultó con sus fuertes comentarios al sostener que la “Rulitos” no iba ayudar a levantar el rating del programa “América Hoy”, que según sus propias palabras estaba estancando en 4 puntos.

“Ethel se ha ido de vacaciones con su mamá a Máncora y a dejado a una intrascendente en su lugar (se refiere a Janet Barboza) . Ella no le va a ser sombra, porque si deja a la ‘Retoquitos en su programa' no le va a mover nada (en las cifras)”, señaló.

Asimismo, la “Urraca” sostuvo que la “Retoquitos” solo sirve para “llenas los huecos de los programas, de cualquier lado. Es que no tiene llegada al público. Ethel quédate una semana si quieres de vacaciones, no tienes competencia. La chiquita está tratando de hacerse un programa, tampoco es la gran conductora. Ella no tiene el carisma que tiene su madre, la ‘Señito’ en este país”, acotó.