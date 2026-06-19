Durante años se habló del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), pero cada vez más especialistas consideran que este nombre no describe correctamente lo que ocurre en muchas mujeres. De hecho, no todas presentan ovarios con múltiples quistes y los ovarios no son el único órgano involucrado.

Las nuevas guías internacionales destacan que el SOP es un trastorno complejo que afecta el metabolismo, las hormonas y la función reproductiva. Por ello, algunos expertos proponen denominarlo Síndrome Reproductivo Metabólico, un nombre que refleja mejor su relación con la resistencia a la insulina, el aumento de peso, las alteraciones menstruales y el exceso de andrógenos.

El debate busca corregir una idea equivocada, que los “quistes” no son la causa del problema, sino una de sus posibles manifestaciones.

Comprender esto es importante porque el tratamiento no se enfoca únicamente en los ovarios, también aborda la salud metabólica y hormonal de la mujer.