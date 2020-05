La periodista Magaly Medina no tuvo reparos en arremeter contra Tilsa Lozano, tras difundirse en su programas unas imágenes donde se le ve a la pareja de la exvengadora, Jackson Mora, incumpliendo la cuarentena para visitarla.

Y es que antes que se emitiera este ‘ampay’, la modelo se pronunció mediante sus redes sociales para contar el motivo por el que el luchador fue a su casa.

"Me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”, comenzó diciendo Tilsa.

Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram, la exconductora sostuvo que Mora sí fue a su hogar, pero que solo lo recibió en su cochera, ya que ni él, ni el padre de sus hijos pueden ingresar a su departamento para evitar un riesgo de contagio a sus pequeños.

“De que entró al estacionamiento del edificio, entró, no nos consta que haya entrado al departamento, pero de que fue a visitar a Tilsa, sí lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Tilsa Lozano estaba haciendo su cuarentena y pedía a todos que no salgan de sus casas, pidiendo a los ‘influencers’ que hagan otros tipos de mensajes? (...) Sor Tilsa Lozano, no sé qué bicho le picó, un poco más y nos dice que hay que hacer yoga", manifestó la popular ‘Urraca’.

La figura de ATV señaló en todo momento que Lozano lo único que quería hacer era dar una especie de “cátedra” a los influencers sobre cómo comportarse en esta cuarentena, pero sin hacer caso a las normas decretadas por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.





