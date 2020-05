La empresaria Andrea San Martín se ha convertido en una de las peruanas con mayor número de seguidores en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram “Mamá por partida doble” publica fotos y videos de su día a día con sus dos hijas, Maia y Lara; y además comparte consejos sobre la crianza de niños, desde su experiencia.

Sin embargo, ha llamado la atención un reciente baile que protagonizó en Instagram y cuyo video ha causado furor. Se trata de “Rebota Remix” - de Guaynaa, Nicky Jam, Becky G, Farruko:

“Yo tengo todo lo que un hombre necesita. No te confundas si me ves calladita. Por fuera sana, por dentro diablita. Chiquita con las pompis paraditas”; se escucha en el video donde la ‘influencer’ luce su nueva figura.

Recordemos, que San Martín comentó en febrero de este año que subió 10 kilos por el estrés. Ahora, sin embargo, gracias a los ejercicios presume una escultural figura.

“Me voy a tomar el atrevimiento de contarles que me he subido 10 kilos en total. Sin embargo, las terapias que me estoy haciendo han hecho que no se me noten tanto en la barriga", había comentado hace tres meses.

