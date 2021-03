Magaly Medina no se quedó callada y decidió pronunciarse sobre la presunta reconciliación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes actualmente estarían viviendo juntos en el mismo departamento ubicado en Miami, lejos de todo tipo de escándalo.

“Hay gente que prefiere vivir amores tormentosos y parece que Silvia Cornejo no ha aprendido nada la lección, porque estas lunas de miel que aparentemente viven, les dura una temporada”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aseguró que el principal motivo por el que la parejita habría viajado a Estados Unidos, es para que Jean Paul se mantenga lejos de ‘todo tipo de tentación’.

“Ahora están en Miami, seguramente libre de tentaciones a las que él era un tanto aficionado aquí, porque aquí vive su ex, la madre de su otro hijito, y con ella era con la que se daba sus escapaditas, que no eran tan secretas porque lo hacía a vista y paciencia de todo el mundo”, agregó.

Por otra parte, Medina tildó de ‘tóxica’ la relación que lleva la modelo y el empresario por todos los escándalos públicos que han protagonizado a lo largo del tiempo.

“Dice: ‘es que por nuestro hijo, estamos dándole la vida familiar para que no sepa que estamos separados’... Los niños se dan cuenta de todo y no hay que utilizarnos de pretextos para no hacer algo que como adultos queremos o debemos hacer (...) Hay personas que les gusta lo tóxico. Ya los ampayaremos juntos, con tal que la próxima no le choque otro carro, no le estrelle algo en Miami”, finalizó.

