Magaly Medina no dudó en pronunciarse respecto a su ausencia en la conciliación con Sheyla Rojas. Y es que la conductora de espectáculos volvió a hacer hincapié en el gran trabajo que realiza su equipo de producción para que su programa salga bien a diario.

“Parece que me han extrañado mucho en muchos lugares, pero este programa requiere mucho tiempo, mucho trabajo. He leído que dicen que he dejado plantada a Sheyla Rojas con su abogado. Todo fue un pequeño circo que creo que a ella y a su abogado les encanta, aparecer como las víctimas frente a la opinión pública”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ se mostró sin miedo alguno y aseguró que serán las mismas autoridades las que dictaminen si realmente se cometió algún delito o falta.

“Serás las mismas autoridades las que dirán si yo cometí alguna falta, algún error. Realmente nosotros lo que hacemos es un trabajo periodístico y de investigación”, agregó.

