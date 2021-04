Magaly Medina se refirió nuevamente a la reciente separación de su esposo Alfredo Zambrano. Y es que la conductora confesó que sí tiene algunos admiradores, pero que aún se encuentra atravesando el ‘luto’ por su divorcio.

“Admiradores siempre he tenido, la cuestión es que estoy atravesando por un proceso de divorcio, que es doloroso y toma su tiempo para recuperarse y prefiero estar sola”, comenzó diciendo.

“Todavía tengo a alguien en mi corazón y demorará un tiempo hasta que llegue el olvido. Así que no estoy preparada todavía para empezar ninguna relación, en estos momentos no tengo cabeza ni corazón para eso, todo tiene un proceso”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ mencionó que por el momento no se encuentra lista para empezar a salir con alguien o iniciar una nueva relación, pues ahora está enfocada en su bienestar propio.

“No es ‘luto’, se trata de pasar la página, pero hacerlo no es fácil, lo hago a mi manera. Soy una mujer fuerte, tengo entereza, pongo todo de mi parte, pero eso no quiere decir que para pasar la página necesite iniciar una relación, porque un clavo no saca otro clavo, eso es mentira”, expresó.

“Nosotros en ningún momento aseguramos que esta decisión haya sido porque dejamos de amarnos, ese no es el problema. El amor nunca ha sido el problema porque todo lo que se mostraba en mis redes sociales era real y auténtico, pero solo el tiempo lo dirá. El tiempo es sabio, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que pasará en el futuro”, finalizó diciendo a Trome.

