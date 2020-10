Se hablan con hechos. El programa de Magaly Medina volvió a posicionarse como el líder de los distintos programas de espectáculos a nivel nacional. Así lo dejó ver una encuesta que se realizó a un grupo específico de público televidente.

Y es que recordemos que en la última edición de su programa, la popular ‘Urraca’ aseguró que siempre “arrasa” con los demás contenidos que salen en la pantalla chica sobre la farándula limeña.

"En cuanto a programas de espectáculos, yo los barro completos, no hay quién los salve. Ahora ¿Qué me vas a decir? Yo me bato sola y bien en el horario estelar, mi horario es la noche”, expresó Magaly.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la figura de ATV dejó ver los resultados de una muestra que habría realizado la empresa Kantar Ibope Media, líder en el mercado de investigación de medios de comunicación.

“Los números no mienten. Magaly TV, la firme liderando en programas de espectáculo. Periodo de evaluación 5/10/2020 al 8/10/2020 (lunes a viernes). Target: H y M 18-99 años Cobertura: Lima Fuente: Kantar Ibope Media”, se logra leer.

TE PUEDE INTERESAR