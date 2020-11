Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza luego que esta defendió a Jackson Mora y afirmó que Tilsa Lozano tendría las pruebas de que no hubo una falta de respeto en su relación.

En el programa “Magaly TV La firme", la “urraca” comentó que Tilsa Lozano "ya no publica las fotos todas amorosas donde le cantaba, le bailaba, le dedicaba palabras amorosas a su boxeador Jackson Mora”.

“No somos ningunas tontas, acá no le vamos a creer algo que nosotros fuimos testigos. Todos vimos esas imágenes”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina se dirigió a Janet Barboza, panelista de “América Hoy”: “¿La gente por qué mejor no se calla si no tiene nada de qué hablar? Acá nosotros no somos alcahuetes de nadie”.

“Hay que ser bien cortos de entendimiento, pero qué podemos pedir. Algunas que solamente se han desempeñado como bataclanas, no les podemos pedir mayor entendimiento. Yo no sé por qué las confunden y las ponen de opinólogas. El programa de Ethel no se salva ni con ella ni con nadie”, sentenció.

