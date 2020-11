¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Janet Barboza, quien aseguró que la popular ‘Urraca’ nunca ha estado del lado del pueblo.

“Como ya no tiene pantalla, aprovecha cada cuestión para estar pendiente de lo que hago y decir todo de manera difamatoria y muy calumniosa”, comenzó diciendo la conductora.

“Cuando yo estaba enferma del COVID, ella me acusó de yo haber contagiado a un chofer y que murió porque estaba en la puerta de mi casa transmitiendo mi programa, y ese tipo de cosas siempre decía”, agregó.

Asimismo, Magaly se refirió a la fotografía que publicó Janet Barboza donde se le ve junto a algunos personajes políticos.

“Ahora sale otra vez, ¿Cuándo yo he sido ayayera de algún gobierno? Esta exbataclana, como no ha tenido talento y siempre ha fracasado, ahora sale a decir esto sobre mi”, expresó.

“Yo tengo un programa de entretenimiento y no le sobo los pies a nadie (...) A ella le asombra que yo tenga amigos en los diferentes círculos. Que a mi nadie me venga a decir que en este programa no se abrazan causas sociales, cuando las defiendo hasta más no poder”, finalizó diciendo Magaly muy molesta.