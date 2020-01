Magaly Medina, con su peculiar estilo, se burló ayer de las aparentes cirugías que se realizó la exsuboficial Jossmery Toledo para cambiar su apariencia y lucir como se ve en la actualidad.

En medio de la crítica, la ‘urraca’ se refirió a la Janet Barboza, actual conductora de “Válgame” de Latina.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Las envidiosas dicen que yo me he operado la cara. El día que yo me opere la cara les daré el nombre del cirujano porque voy a quedar recontra bien para no quedar con la cara de Janet Barboza porque, claro pues, no hay que quedar deforme”, comentó entre risas.

El comentario llegó hasta la ‘rulitos’, quien no se guardó nada y respondió.

“Nunca será guapa y lo sabes. El problema es tu amargado corazón. Hablar de lo que considero tus desventajas físicas, sólo me pondrá a tu nivel y eso jamás”, fue el mensaje que publicó en Instagram, donde etiquetó a la periodista.

