Sin miedo a nada. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Josimar Fidel, quien se habría negado completamente a hablar con sus reporteros y hasta incluso habría enviado a sus miembros de seguridad para sacarlos a empujones y amedrentarlos.

Todo ocurrió en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde en un festival peruano se presentaron reconocidos personajes como La Chola Chabuca, Brunella Torpoco, Cielo Torres y también el intérprete de “El Aventurero”.

Sin embargo, la actitud del salsero dejó mucho que desear, pues se negó a declarar para las cámaras de “Magaly TV, La Firme”, muy a diferencia con otro programa de ATV con el que sí aceptó la entrevista.

“Lo que no nos imaginábamos era que un divo caprichoso, así como se porta Josimar, hiciera semejante berrinche y pataleta que no tenía por qué hacerlo. A nosotros nos dicen que no nos van a dar la entrevista y perfecto. Incluso hasta le dio entrevista a Día D, porque muchos artistas piensan que van a los programas donde no los incomodan con sus preguntas”, expresó la popular ‘Urraca’ bastante incómoda.

“Luego de un rato, cuando Percy Guzmán le estaba haciendo preguntas incómodas y quisquillosas, manda al manager a hablar, entonces se paró de la entrevista y se fue”, agregó.

