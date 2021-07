Magaly Medina arremetió contra Tilsa Lozano luego de que esta última dijera: “Es increíble seguir viendo a una mujer despedazando a otras mujeres. Una cosa es el ‘chongo’, la sorna y otra andar juzgando y desvalorizando a las mujeres”.

Al respecto, Magaly Medina no se guardó nada y le recordó cuando era la amante de Juan Manuel “El Loco” Vargas. “Si te la vas a dar de santa y te vas a persignar, tú que por tantos años fastidiabas a Blanca, la esposa del Loco (Vargas), una y otra vez, eras la típica amate que quiere que la esposa se entere que el esposo está con ella”.

Además, la tildó de “segundona” y le pidió que nunca se olvide de su pasado. “Te sentaste en El Valor de la Verdad dos veces a contar todo con detalle. Si tú misma soltaste los detalles, cuando fuiste la segundona más conocida de este país, cuando te burlabas de otra mujer como Blanca, entonces ahora que se siente una mujer que ha cambiado, no te olvides de lo que hiciste, de quién fuiste y cómo obtuviste fama. No lo olvides nunca porque nosotros no lo vamos olvidar”.

Recordemos que durante su critica a la “urraca”, Tilsa Lozano añadió: “Debería pensar el mensaje tan retrógrado que da a las mujeres. Todas tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Y si tiene alguna crítica constructiva para el programa en el cual estuve invitada, puede llamar a la productora que es su amiga y dársela directamente”

Como se recuerda, Magaly Medina criticó a Tilsa Lozano por pronunciarse en torno al caso de Dalia Durán, quien recientemente denunció a su esposo John Kelvin. Como resultado, el cantante de cumbia pasará 7 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones del caso.

