La periodista Magaly Medina habló el supuesto ataque a Jazmín Pinedo desde los programas de Latina por su repentina salida del canal y su decisión de irse a conducir Esto Es Guerra.

Según Magaly Medina, Latina está mal en producción de talentos, por lo que ahora se agarran en Jazmín Pinedo para hacer rating. “Su excanal se ha dedicado a hacer rating con su salida porque ni Mujeres al Mando ni Válgame hacen rating y están bien capa caída”.

“Si bien tenían muchos temas nuestros, no tienen entrevistas, ampays y ahora ha sido todo contra Jazmín y eso huele a piconería”, añadió la “urraca”.

Magaly Medina recordó las salidas recientes del canal de San Felipe y negó ser amiga de Jazmín Pinedo “Se están quedando sin estrellas, Julia se ha venido para acá, Jazmín se ha ido a la primera oportunidad, Rodrigo González se fue junto a Gigi y los dejó huérfanos a la 1 de la tarde”

“Yo no soy amiga de Jazmín pero siendo que la atacan. ¿Por qué la atacan? Si tiene derecho al libre mercado. El contrato terminó. No tienen más de qué hablar, no hay producción, no hay notas, no hay ampays. Están súper mal en cuestión de talentos”, finalizó.

