Magaly Medina se pronunció por última vez contra Giancarlo Scarpati, quien - en los últimos días - la acusó a ella y a su producción de utilizarlo. “No me dejaron hablar, no lo permitieron, pero sí permitieron que yo participe en su programa por mucho tiempo haciendo el ridículo, según ellos. Yo siempre fui tu fan, pero hoy me decepcioné...”, había dicho entre lagrimas.

Para la periodista, Scarpati era “un personaje mimado” por el programa porque lo consideraban carismático “y que era divertido para el público”.

“Su mensaje sigue siendo agresivo contra nosotros, pero creo que es necesario aclararle a este maltratador qué es lo que hizo para que aquí no le diéramos cabida, yo no quería si quiera entrevistarlo”, dijo la ‘urraca’.

Como se recuerda, Giancarlo Scarpati estuvo de invitado especial en “Magaly TV: La Firme”, donde negó las acusaciones por una supuesta agresión física a su hermana. Sin embargo, frente a ello, Magaly Medina decidió ponerle fin a la colaboración del joven con su programa.

“No hay nada más agresivo que hayamos más escuchado en televisión nacional que rse video de un hombre agrediendo a su hermana y su madre llamándola de prostituta, ese es Scarpati pintado de cuerpo entero. Cuando lo vi sentado aquí me dieron ganas de sacarlo del estudio por la ofensa que me generaba”, comentó Medina en la edición del último miércoles.

Luego reveló que era Scarpati quien le rogaba a su equipo de producción para que lo pongan en varias notas del programa y lo saquen al aire.

“Tuvo una fecha de nacimiento y una fecha de muerte televisiva para mi”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR