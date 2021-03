Giancarlo Scarpati estuvo de invitado especial en “Magaly TV: La Firme”, donde negó las acusaciones por una supuesta agresión física a su hermana. Sin embargo, frente a ello, Magaly Medina decidió ponerle fin a la colaboración del joven con su programa.

En ese sentido, el ahora ‘influencer’ se pronunció mediante sus redes sociales y expresó su total indignación con la ‘Urraca’ por no haberlo dejado dar su versión de los hechos y prácticamente botarlo del programa.

“No me arrepiento de haberme sentado en el programa de la señora Magaly a que me entreviste, creo que ella habló más que yo de lo que ocurre en mi casa con solo ver tres videos. Sin embargo ella opina y habla como si viviera junto con nosotros. Se muestra muy feminista, pero ese feminismo debería usarlo antes de calificar a otras señoritas como tal y como tal, que también son madres, que también tienen familias”, comenzó diciendo.

“Una verdadera feminista defiende a las mujeres, no las ataca, y para mi defender no es acusar o señalar, porque de eso se encargan las autoridades, no personas que no tienen el conocimiento completo de lo que están hablando (...) Lo que trasciende en cuanto a mi familia va a ser manejado en privado, no expuesto en programas donde no hay imparcialidad”, agregó.

Giancarlo Scarpati no pudo aguantar las lágrimas y mediante sus historias de Instagram reveló que se sintió usado por la producción de Magaly Medina.

“Hoy no me dejaron hablar, no lo permitieron, pero sí permitieron que yo participe en su programa por mucho tiempo haciendo el ridículo, según ellos. Yo siempre fui tu fan, pero hoy me decepcioné...”, expresó.

“Yo trasmití amor a las personas a pesar de la vida de mie** que tuve, y sabes que te digo, que Dios te perdone. Me utilizaron, se burlaron (...) Expusiste a mi madre, audios de mi hermana, una mujer enferma, opinaste de mi madre sin siquiera conocerla. ¿Cómo me siento yo? ¿Le importa a la señora Medina? Me duele mucho, porque para mi esto es una injusticia. Me fui de su programa decepcionado”, finalizó.

