Magaly Medina expresó su indignación por los audios difundidos del presidente Martín Vizcarra y sus asesores. La “urraca” recordó que en su programa se destapó el escándalo de Richard Swing por los contratos que este personaje tenía con el ministerio de Cultura.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina recordó que ella lanzó la denuncia mientras que muchos otros programas no investigaban al gobierno:

“Hoy una denuncia que se hizo en este programa ¡No, no en otro programa, no en un programa dominical, jamás! Ahora los programas dominicales, ustedes saben, se han convertido en un chiste, y que me disculpen los programas de mi propio canal del domingo, pero se han convertido en magazines tipo lo que hacemos nosotros”, expresó.

Magaly Medina también cuestionó que nadie se haya dado cuenta de los contratos de Richard Swing:

“¿Pero cuál programa ahora son los que agarran y le ponen al gobierno a temblar? ¡Ninguno! ¿Quién se dio cuenta que Richard Swing era un payaso al servicio del gobierno? ¿Quién lo dijo, quién lo denunció? Nosotros acá, un programa al que algunos se dan el lujo de llamar no periodístico. ¡No me importa!”.

“Pero aquí en este programa se puso en jaque al gobierno y en jaque por esa contratación ominosa, espantosa, vergonzosa del ministerio de Cultura”, agregó.

