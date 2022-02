En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para hablar sobre la sorpresa que preparó Patricio Parodi para sorprender a Luciana Fuster en San Valentín.

Magaly señaló que el ‘Pato’ con este detalle oficializó su relación sentimental con Luciana; sin embargo, destacó que esto se da después de “en redes sociales destrozaron” a la modelo.

“Por fin a la mujer se le hizo. Hoy el ‘Pato’ llevó su ramo de flores, la oficializó, ya habló. Después de que a la mujer en redes sociales la han destrozado, después de que todo el mundo ha opinado sobre la falta de códigos de Luciana Fuster, recién al ‘Pato’ le dio la gana de oficializarla parece que la presión ya fue mucha. Digamos que esto es una cierta oficialización”, comentó en un inicio.

La figura de ATV señaló que Patricio debió salir a defender a la modelo mucho antes y no esperar la presión mediática para ‘oficializar’ su romance con Fuster.

“Después de que destrozaron a la pobre Luciana recién sale a poner el pecho, cuando creo que es de caballeros hacerlo desde antes, sobre todo si vas a iniciar una relación, si la valoras, si la quieres. No solo tiene que ser palabritas, tienen que ser acciones, todos vivimos de acciones, con ello demostramos nuestro compromiso con alguien”, puntualizó.

“Él dejó que todo el mundo la crucificara a esta chica y no salió a decir ni pio, es más, se notaba que no quería oficializarla y ahora de pronto, no sé si ya le interesa un poco más, y sale como el gran chico caballeroso que sale a defenderla. Ya demasiado tarde ya”, añadió.

Finalmente, Magaly dijo que prefería ya no hablar de la pareja porque “los tenía atravesados”. “A estas alturas es un poquito tarde, hubiera sido un poquito antes si consideraba a esta chica. Pero ya, a mí me harta hablar de esta parejita porque los tengo atravesados porque además si quieren chapen y no necesitan decir es mi ‘enamorada oficial’, son jóvenes tienen otros códigos. No nos debería asombrar”, terminó.

