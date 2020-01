Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al señalar que es “totalmente humano” que Yahaira Plasencia se haya mostrado triste y desganada en una de sus últimas presentaciones tras conocerse que Jefferson Farfán realizó un “after party” con varias chicas, entre ellas Thamara Gómez.

“Ella no es la vibrante Yahaira que solía hacer sus conciertos todos los fines de semana, que bailaba, movía el “totó”, se tomaba selfies, siempre con la sonrisa, divirtiéndose, hablando con el Bryan, hablando con el Yorch, bromeando. No, ella no era la misma. Definitivamente la noticia de que Thamara Gómez pasó el after, la madrugada, estuvo en un box en Barranco Bar con Jefferson Farfán y luego se fue al departamento donde ella (Yahaira) era la “patrona”, la ama y señora, definitivamente le ha debido de afectar, es totalmente humano. ¿Qué le pasó al Jefferson?”, preguntó la ‘urraca’ en su programa.

Asimismo, la periodista señaló que si bien nunca oficializaron su relación, es “evidente” que Yahaira Plasencia no lo estaría pasando nada bien: “Debe sentirse fastidiada, humillada porque ella era, digamos, aunque no lo hayan oficializado, la amiga especial, la número 1 de Jefferson Farfán. Es lógico que ella no se sienta bien de ánimo (...) una Yahaira que está fastidiada, molesta, malhumorada, que no sonríe para nada”.

En ese sentido, Magaly Medina preguntó por qué la ‘foquita’ habría hecho esta salida sin Yahaira Plasencia. “Es lógico que algo así te pueda romper el corazón (...) ¿Por qué un hombre hace esa barrabasada, por qué un hombre mete la pata así?”, preguntó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina: “Si investigaramos a Milagros Leiva quedaría por ‘las patas de los caballos’”

TE PUEDE INTERESAR

La triste actitud de Yahaira Plasencia en el escenario tras “after party” de Farfán con Thamara Gómez│VIDEO