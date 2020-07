La periodista de espectáculos Magaly Medina regresó a su programa de televisión “Magaly TV La Firme” tras vencer al coronavirus o Covido-19.

Muy feliz, Magaly Medina inició su programa. Incluso se mostró emocionada como si fuera su primera vez frente a las cámaras o como si hubiera estado de vacaciones. “Esto es lo mío, este es mi programa. me parece como si hubiera salido de vacaciones y volviera después de dos años, estoy tan ansiosa que hasta el hambre se me ha quitado”.

Sin embargo, Magaly Medina confesó la secuela que le dejó el coronavirus. “Yo no sé este coronavirus, pero he comido, pero sí he perdido bastante peso como lo pueden ver, los vestidos me bailan”.

Eso sí, Magaly Medina pidió tener mucho cuidado con el coronavirus porque es una enfermedad con la que no se puede jugar. “Gracias por ser una persona afortunada (...) a esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo”.

