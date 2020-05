La modelo Angie Jibaja usó su cuenta de Instagram para volver a amenazar a la periodista Magaly Medina con la publicación de un supuesto video.

Ya hace unos días lo había dicho, pero hasta el momento no lo ha hecho. No obstante, este sábado, Angie Jibaja compartió un video donde bailaba y escribió:

“De ahora en adelante seré un personaje, nadie me va juzgar más y Magaly ya viene tu video”, añadió la polémica modelo, quien hace poco fue herida de bala en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Pese a su amenaza, Magaly Medina ya se pronunció y fue clara en decirle que nadie le amenaza. “A mí no me gustan las amenazas, Angie. Yo cuando tengo imágenes las muestro, como lo he hecho a lo largo de los años. A mí no me amenaces, ni tu ni nadie. Muestra las imágenes que quieras, pero ya me canso que la gente amenace", dijo en su programa “Magaly TV La Firme”.

Previamente, Angie Jibaja tildó de “bocona” a Magaly Medina.

“Te gusta meter bombas, bocona. Sabías que soy como el ave Fénix. Uy, yo no tengo que sentarme en un programa de televisión para hacer maldades. Te sientes bien segura ¿no? Bueno, televidentes, público, espérense, porque en unos minutos más mostraré imágenes, exclusivas”, dijo la modelo sobre la “urraca”.

Angie Jibaja vuelve a amenazar a Magaly Medina con video comprometedor-DIARIO OJO

