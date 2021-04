Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre la aún relación entre Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano, quien la autorizó para desmentir que estará en el programa “El Artista del Año” de Gisela Valcárcel.

Al leer que el notario habría tenido conversación con la “urraca”, Gigi Mitre se lanzó a decir que para ella, esta pareja retomaría su relación sentimental.

“Yo creo que se va dar el pronóstico de que ese matrimonio no se iba a acabar. Yo creo y sigo pensando que no se van a separar”.

Al respecto, Rodrigo González dijo de que retomar la relación, Magaly Medina se mostraría como una persona poco consecuente con lo que dice, aunque le deseó hacer lo que le hace feliz.

“Pero Gigi no son noviecitos, que ahora van a decir que me voy a separar y luego ya no. Yo creo que cada uno debe hacer lo que le hace feliz. Pero igual me parece un poco inconsecuente”.

Además, agregó que para él, ambos siempre van a estar vinculados. “Yo creo que hasta viejitos van a seguir en ese plan (...) Además de que no ha habido infidelidad, como dijo Magaly, sabe con quién se ha casado y hubo muchos momentos lindo y que los sentimientos no se van de un día para el otro”.

Finalmente, Gigi Mitre sorprendió diciendo: “De repente ya están amistados y no lo sabemos. Para mí, yo creo que ese matrimonio va a continuar”.

‘La Uchulú’ llora al conmoverse en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ (VIDEO)

