¡Fuerte y claro! Vanessa López utilizó nuevamente sus redes sociales para enviarle un radical mensaje al padre de su pequeña, Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien no va a ver a su hija hace más de dos meses.

“Hay mucha gente que escribe y que habla porque no sabe. Así como existen las cartas notariales, existen la videollamada, la llamada, un montón de cosas para que puedan comunicarse con mi hija”, comenzó diciendo la joven madre de familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Vanessa aseguró que pese a los problemas que últimamente ha tenido con el cantante, nunca le ha prohibido ver a su pequeña Emiliana, pues su prioridad es el bienestar de su hija.

“Nunca le he prohibido al papá de mi hija que venga a verla, que se la lleve, cosa que en la conciliación no está, quiero aclarar. Él podía llevársela sin horarios, simplemente me decía que se iba a llevar a Emilia y normal, no tenía ningún problema, yo aprovechada en hacer mis cosas mientras la bebé no estaba”, expresó.

“Yo no he tenido problemas, con tal que me la tenga bien, cuidada, pero acá no hay víctimas, no hay que hacerse la víctima. No es un mes, son dos meses y medio que no viene, no llama y no tiene ningún tipo de comunicación con mi hija, no porque yo no quiera”, finalizó.

