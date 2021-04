¡Fuertes declaraciones! Vanessa López comentó que viene poniendo todo de su parte para poder llevar “la fiesta en paz” con el padre de su pequeña, Carlos ‘Tomate’ Barraza.

Y es que la joven madre de familia manifestó que solo busca el bienestar de su hija Emiliana, quien no ha sido visitada por el cantante hace más de dos meses a raíz de sus distintas diferencias y la carta notarial que le envió.

“Él tiene un montón de tiempo para hacer esas cosas porque no ve a Emiliana, no la cuida, no está con ella y por eso tiene todo el tiempo, pero yo no. Yo tengo que cuidar a mi hija todos los días. En vez de ir al programa de Magaly para hablar sus cosas, también debería tomarse el mismo tiempo para venir a ver a su hija. Ni llamada ni video llamada ni mensaje ni nada”, comenzó diciendo.

“Por eso debería dejarme tranquila. Jamás le voy a obligar a que venga a ver a mi hija, nunca le he prohibido que la vea y nunca lo haré”, agregó indignada.

En ese sentido, Vanessa confirmó que ella está dispuesta a llevar una buena relación de padres con ‘Tomate’ Barraza, siempre y cuando él le pida las disculpas del caso.

“Carlos tiene mi WhatsApp y mi número. ¿Cuántos años más piensa que se va a seguir peleando conmigo? Yo soy relajada, si él viene y pide disculpas, se soluciona. Ya no siento nada por él, ni me interesa. Solo quiero que me cumpla con el papá que siempre me prometió ser desde el día uno que me embaracé”, finalizó diciendo a Trome.

