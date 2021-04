La modelo Luciana Fuster realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde afirmó que, a sus cortos 22 años, ha logrado “todo” lo que ha querido. Magaly Medina no dudó en responderle y la tildó de “soberbia”.

“Luciana Fuster, en su soberbia de esta juventud que a veces no piensa antes de hablar, a sus 22 años dice que ya lo logró todo en la vida, todo lo que quiso (...) ella dice que abre la boca y la vida le da todo lo que ella quiere, lo que no cuenta es lo mal que ha hecho cada una de esas cosas”, comentó la ‘urraca’ en “Magaly TV La firme”.

En efecto, en la transmisión en vivo Luciana Fuster afirmó: “¿Qué has logrado hasta ahora, me preguntan? Bueno, todo lo que he querido, hasta ahora he logrado todo lo que he querido”.

De acuerdo a la modelo, cada vez que tuvo interés en algo, lo consiguió: “Todo lo que he querido realmente lo he tenido, la locución era uno de mis proyectos también, me llegó la oportunidad y ahora estoy en la radio y estoy totalmente feliz”.

“He hecho de todo, ¿qué me falta hacer? Creo que solo deportes extremos”, señaló Luciana Fuster.

Magaly Medina no tardó en criticarla y también puso en duda la cantidad de seguidores reales que Luciana Fuster tiene en Instagram.

“Yo a mí edad todavía no he hecho todo lo que quiero hacer en la vida (...) ella es alucinada, qué le vamos a hacer. Dice que tiene 4 millones de seguidores ¿deben ser auténticos? ¿Suponemos? Pero a la hora que hace sus transmisiones en vivo, le vemos ahí 2800 nada más conectados, y eso sí causa asombro porque cuando tú tienes 4 millones de seguidores, cuando te conectas en vivo, tienes que tener, mínimo unos 5 mil, 6 mil personas mirándote en el momento y eso es lo que hace que uno piense que tantos seguidores son inflados”.

