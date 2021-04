La modelo Luciana Fuster se defendió luego que muchos le recordaron que supuestamente se iría a trabajar al extranjero porque tenía muchas propuestas, para luego terminar regresando a “Esto es guerra” y a Radio Onda Cero.

Según declaró Luciana Fuster a América Espectáculos, su internacionalización ocurrirá cuando ella lo decida: “Yo estoy segura que puedo hacerla linda en cualquier lugar así como cualquier persona que se lo propone y cualquier persona que quiere”.

“Pero mientras tanto, como yo le respondo a muchísima gente que me dice ‘no te ibas a México y que tanto decías de la internacionalización’, ese es un tema que va a llegar, como te digo, yo tomo la decisión y punto”, agregó.

La modelo también señaló que se quedó en el Perú para aprovechar los trabajos que todavía tiene: “Ahorita quiero disfrutar todo el trabajo que tengo acá, en el programa mismo, en la radio que acabo de volver a entrar”.

Luciana Fuster afirmó que irse del país no es una decisión fácil y que todavía es muy joven. “Entonces no es fácil tampoco salir de tu país, de un país donde tienes tantas cosas, donde realmente te toman mucho en cuenta, donde te valoran y donde has crecido ¿no? Entonces yo digo, en algún momento me iré, soy chiquita, todavía tengo 22 años”.

Asimismo, la participante de “Esto es guerra” aseguró que no se quedará callada ante las críticas: “Aguantar las cosas tampoco significa ser tonta, entonces yo voy a empezar a responder, a hablar lo que siento”.

Fotos y video: América TV

