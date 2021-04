La periodista Magaly Medina no dudó en recordar las palabras que la propia Luciana Fuster dijo luego de volver a “Esto es guerra” en febrero. Y es que la chica reality fue contratada otra vez en la radio que dejó para enfocarse en sus supuestas ofertas laborales en el extranjero.

“Nosotros que estábamos preparando la despedida en grande para decirle por fin hay una promesa de estrella que a Televisa, que se va a radicar a México”, dijo la “urraca” en el programa “Magaly TV La firme”.

“Ella había dicho que ya, ya, ya, semanas nomás ella se iba a radicar porque tenía otra propuesta en México”, recordó Magaly Medina, quien afirmó que este tiempo ya pasó y nada de lo que dijo Luciana Fuster se cumplió.

“Las dos semanas se pasaron hace rato y no hay ni siquiera posibilidades, ni un atisbo de que ella se vaya a México a radicar sino más bien hoy día festejó que nuevamente la han vuelto a contratar en una radio local”, expresó la periodista.

“Bueno pues ¿qué le queda? Nunca llegó la propuesta de México, nunca se fue a vivir a México y recuperó su trabajo en la radio, supongo que ese es un motivo para ser feliz”.

De acuerdo a Magaly Medina, hacer una carrera en el exterior no es fácil y se necesita de mucho trabajo: “No le ha resultado nada, ni Sebastián Yatra ni los TikTok con él, ni Marc Anthony, absolutamente nada. Ella sigue acá y ha tenido que volver a la radio de donde salió, de donde se fue y sigue en “Esto es guerra” también. (...) ¿Por qué anuncian algo que no se va a cumplir? Es bien difícil salir del país y sobretodo hacer una carrera en el extranjero, no es fácil. La gente que sale y se va, se va a hacer muchos sacrificios”.

