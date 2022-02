Estalló la guerra entre Magaly Medina y la familia de Jessica Newton. Luego de que la presentadora de “Magaly TV La Firme” criticara la pedida de mano - por segunda vez - de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid, los dardos comenzaron a dispararse por ambos lados.

Ahora ya ni ni siquiera existe el lazo que las unía, pues Magaly ya no será madrina de Milan, el bebé de Deyvis y Cassandra. Fue la periodista quien reveló que no le dejaron ver al pequeño y que, incluso, la pareja lo dejó en visto.

La hija de Jessica Newton explicó, este viernes 18 de febrero, por qué se molestó con la periodista. Te lo explicamos en la siguiente nota.

Deyvis Orosco habló con Magaly Medina tras el nacimiento de su hijo

El pasado 17 de noviembre, Magaly Medina presentó públicamente una videollamada que hizo con Deyvis Orosco desde la clínica, a las pocas horas que nació su hijo. En la llamada, el cantante de cumbia mostró a Cassandra cuando cargaba al recién nacido. “Yo te mando la foto del pie del bebé, que nadie la tiene”, decía emocionado.

Aparentemente, la periodista no tenía autorización de difundir la grabación en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Cassandra Sánchez explica que ver “ese momento especial” en televisión, la indignó. Para la novia de Deyvis, Magaly solo lo hizo con el fin de obtener rating.

Además, resaltó que, en ese tiempo, Deyvis estaba trabajando como jurado de ‘El Artista del Año’ con Gisela Valcarcel.

(Nosotros) compartimos de corazón ese momento privado tan importante para nosotros y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos que haya respetado la privacidad de nuestra familia”, comentó Cassandra Sanchez de LaMadrid.

“Ese día lloré y me molesté muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, agregó.

