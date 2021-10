Magaly Medina también estuvo atenta a las declaraciones de Melissa Paredes en “América Hoy”, luego de que su programa la ampaya en apasionados besos son su bailarín de “Reinas del Show”.

A través de su cuenta de Tik Tok, Magaly Medina compartió su reacción al escuchar a Melissa Paredes, quien dijo que su aún esposo Rodrigo Cuba ya sabía que la relación no iba más desde hace un mes, pero que seguían viviendo juntos. Incluso la actriz se mostró sorprendida por el comunicado del futbolista, donde la dejó mal.

La “urraca”, Magaly Medina, al parecer no le habría creído nada a Melissa Paredes, pues la expresión que hizo es de incredulidad y hasta de indignación. Incluso se mostró comiendo fruta y frente a la televisión como si se tratara todo de un show.

La reacción de la periodista fue exactamente cuando Melissa Paredes decía que no creía que su esposo Rodrigo Cuba iba a salir con un comunicado fulminante.

“Soy flexible en muchas cosas, yo no veo maldad en la gente a veces..le dije que no nos íbamos a separar porque no me pienso volver a casar”, se le escucha decir a Melissa Paredes mientras Magaly Medina ve “América Hoy”.

Fue “Magaly TV La Firme” quien ampayó a Melissa Paredes besándose dentro de su auto con su bailarín de “Reinas del Show”. Ambos permanecieron juntos por 26 minutos dentro del automóvil.

