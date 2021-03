Magaly Medina anunció en la última edición de su programa que tomó la radical decisión de terminar su matrimonio con Alfredo Zambrano tras varios años de romance. Y es que la conductora mencionó que la ruptura no habría sido por alguna infidelidad, sino por temas netamente personales.

Sin embargo, en el 2014 el programa “Punto Final” le realizó un extenso reportaje a la periodista de espectáculos, quien ingresaba a trabajar a Latina TV, donde mencionó la primera vez que se separó del notario.

“No me había pasado antes porque he sido completamente consecuente con eso, o sea me ha sido muy fácil desprenderme de las personas, pero creo que en la última relación (con Alfredo), tengo que reconocer que fue una historia bonita, porque yo no me enamoré de él a la primera, estuvo detrás mío como dos años y medio, y yo me di cuenta en los últimos meses que tenía un interés romántico conmigo”, comenzó diciendo.

“Yo me separé hace poco después de varios altibajos también, pero esta separación no ha sido por desamor, sino porque yo en un momento dado dije: ‘esto no es para mi, él no va a ser la persona con la que yo voy a llegar a ancianita, esta no va a ser la persona que va a cerrarme los ojos cuando yo me muera, y cuando ves eso dices: ‘¿Qué haces aquí?’ y con el dolor de tu corazón tienes que decir adiós”, agregó.

