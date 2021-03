La modelo Xoana González se pronunció en Instagram sobre el anuncio de la separación de Magaly Medina de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Y es que el comunicado de Magaly Medina se dio minutos después de entrevistar a Xoana González y su esposo. Durante el diálogo, la argentina bromeó sobre Alfredo Zambrano y lo nombró hasta en dos oportunidades.

“¡Yo me siento fatal! Es como que yo haciendo jo** tipo, no sé, del trío, qué se yo, igual no, no queremos trío con él, no, si es malo. Bueno ¿si vuelven? Nada, no lo queremos tampoco”, dijo Xoana González en sus historias de Instagram.

Según Xoana González, tras escuchar la noticia le dio ganas de acercarse a Magaly Medina y abrazarla, aunque no lo hizo.

“Y como que me dio ganas de abrazarla, qué se yo, dije esta va a pensar que soy una loca, acosadora, señora, aléjese de mí'. Yo me acerqué, tenía ganas de darle una abracito”, contó la modelo, quien agregó que quedó en shock al enterarse del divorcio de la periodista y el notario.

Fotos y video: Instagram Xoana González | ATV

