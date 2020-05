La conductora de “Estás en todas”, Sheyla Rojas, no desaprovechó la oportunidad de defenderse frente a las innumerables críticas que le han llovido por las distintas cirugías a las que se ha sometido. Y es que recordemos que una de sus detractoras ha sido la presentadora Magaly Medina, quien la tildó como “la chica más plástica de la televisión”.

Frente a estas declaraciones, la exchica reality aseguró que prefiere mil veces ser honesta, a negar que se ha hecho uno que otro arreglito. “Yo soy 70, 20 y 10 y lo digo a calzón quitado, porque no hay nada como la sinceridad y la honestidad, no como otras... No hay nada más ridículo que decir: ‘¿yo? yo no me he hecho nada, solo los dientes y nada más’, pero se ven más operadas de pies a cabeza y encima tienen el descaro de rajar de una”, mencionó tajantemente Rojas.

Por su parte, su compañero de conducción, ‘Choca’ Mandros no dudó en respaldar a Sheyla. “Claro el pasado está ahí. Si es que sales en televisión, las fotos están en el archivo”, precisó.

“Lo que si no ha cambiado es mi corazón, mi esencia. Yo no tengo nada en contra de las operaciones, algunos critican y dicen: ‘tienes que aceptarte como eres’ y está bien, pero si te puedes hacer algún cambio, también es dable. Yo me he trasformado, estoy contenta y como digo, vivo mi vida, no me meto con nadie, tampoco estoy pendiente de lo que hacen otras personas”, expresó.

Como para poner paños fríos a la situación y un toque de humor, ‘Choca’ bromeó a la ‘leona loca’. “Pero ahí párale también pues, deja para los demás”, finalizó.

Sheyla Rojas se refiere a Magaly Medina - OJO

