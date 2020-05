¿Le siguen gustando los gauchos? La conductora de televisión, Laura Bozzo, realizó una trasmisión en vivo y sorprendió a todos su seguidores al confesarles que decidió volver a apostar por el amor y que ahora se encuentra saliendo con un hombre argentino.

“La vida me compensa porque he conocido a alguien que también es argentino y es un tipo maravilloso. O sea que hay de todo, en todos lados. Hoy estoy pasando un buen momento en mi vida, conociendo por ahí a alguien, quién sabe lo que pueda pasar”, confesó.

Como era de esperarse, no faltaron las preguntas sobre su expareja, Cristian Zuárez.“A la persona que estuvo conmigo, le deseo toda la felicidad y que le vaya bien, que Dios lo bendiga y que le dé el doble de lo que se merece”, señaló.

Sin embargo, los usuarios comenzaron a comentar más sobre el cantante argentino, lo que causó la molestia de la ‘abogada de los pobres’. “¿Dicen por acá que Cristian Zuárez no deja de hablar de mí? Ay de quién hablan, no conozco a esa persona, yo no hablo de los muertos, a los muertos se les respeta. Si quieren hablo de las personas que estoy conociendo”, manifestó.

Estas preguntas se dieron por las últimas revelaciones de Cristian, quien aseguró que nunca fue mantenido por Bozzo. “A esa desagradecida, ni a ninguna mujer jamás le toqué un centavo. De hecho, le hice ganar millones y se quedó con todo, ahora te pregunto ‘¿quién es el mantenido?’”, aseguró Zuárez.

TE PUEDE INTERESAR