La periodista Magaly Medina aclaró que no le manda indirectas a nadie y menos a Giuliana Rengifo, quien recientemente confesó que mantuvo una relación sentimental de un mes con su hoy esposo, Alfredo Zambrano.

Magaly Medina estalló y dejó sentado que cuando habla, no le envía ningún mensaje a nadie.

“Ahora resulta que todo lo que digo son indirectas. Cómo si me estuviera preocupando por gente que nunca me ha interesado. ¿La gente anda bien loca no? Ahora me interpretan”, señaló Magaly Medina frente a cámaras.

Seguidamente y en son de bromas, agregó: “Ahora he venido vestida de rojo y van a decir que es indirecta...¿a quién? ¿Al toro?”.

Pero ahí no quedó la cosa y es que antes de dar pase a la primera nota en “Magaly TV La Firme” dijo fuerte y claro: “Fastidiense, molestense, irritense mientras yo me río, me río, me río”.

