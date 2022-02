No la suelta. Magaly Medina pidió que ya no se les llame ‘chicos reality’ a los concursantes de ‘Esto es Guerra’ porque ya no son chicos y luego de recordar la edad de cada uno de ellos y sus intentos fracasados por brillar en otros lados, resaltó el caso de Rosángela, ya que ella se encarga que todos sepan que tiene una carrera universitaria.

Todos vuelven o quieren volver, porque lejos de ‘Esto es Guerra’ patean latas, lo dejó claro Magaly Medina y además les dio un consejo para que aprovechen su auge: “Deberían aprovechar esta época de gloria que tienen para por lo menos financiar una carrera y si estudias una carrera, tratar de avanzar en esa carrera”.

En su recomendación de estudiar una carrera, decidió separar del ejemplo a Rosángela Espinoza, ya que ella no ejerce y tiene que volver a ‘Esto es Guerra’ para no patear latas según la urraca: “No como la Rose, que nos cachetea con su certificado de la universidad, pero no le sirve de nada porque luego intenta ser bloguera, irse por otros países, pero qué le queda, la vieja confiable”

